Lentetemperaturen in aantocht: 'Maandagmiddag krijgen we beetje terrasweer'

Het is eind januari, maar buiten lijkt het al wel lenteachtig. Zondag halen we 12 graden en begin volgende week wordt het nog iets warmer. "We krijgen dan een beetje terrasweer in de middag", vertelt Jeroen Elferink van Weerplaza.

"Voor januari kan het eigenlijk niet beter", zegt de weerman in het radioprogramma 'Weekend' op Omroep Brabant. "De zon schijnt volop. Er trekken wel af en toe wat onschuldige sluierwolken over, maar de zon schijnt daar aardig doorheen. Zaterdag wordt die sluierbewolking iets dikker, maar het is heel vriendelijk en rustig weer. Er staat geen wind en het blijft droog. Het wordt maximaal 8 graden. Met dat zonnetje erbij voelt het aangenaam aan."

"Het is echt heel warm voor januari!"

Zaterdagnacht wordt het opnieuw fris en helder en moeten we rekening houden met een graadje vorst, maar er staat geen wind. Zondag is er weer veel ruimte voor de zon. "Dan zijn er iets meer sluierwolken en dan wordt het lokaal zelfs 12 graden. Dat is echt heel warm voor januari. Het zou 5 of 6 graden moeten zijn nu. Daar zitten we dus ruim boven."

"De ervaring leert dat de winter nog wel een keer om de hoek komt kijken."

Maandag doen we er qua temperatuur nog een schepje bovenop. "Dan wordt het lokaal zelfs 13 graden. Het zonnetje schijnt ook dan af en toe, dus het zou een beetje terrasweer kunnen zijn in de middag." Ook de dagen daarna blijft het zacht, maar de bewolking heeft dan de overhand. "Maar het blijft droog." De lente lijkt dit jaar dus vroeg te vallen. "Maar de ervaring leert dat de winter nog wel een keer om de hoek komt kijken, met februari en maart nog te gaan."