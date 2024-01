Doodskisten, alligatorbotten en 'dikke BMW': opvallende vondsten in het bos

Afgelopen zaterdag deed de politie in Moerdijk een wel heel bijzondere vondst in het bos: op een afgelegen plek in de bosjes lag een zak met botten. Mogelijk zou het om de botten van een alligator gaan, liet een woordvoerder van de politie weten. 'Blijft vreemd om de botten van dit dier in Moerdijk aan te treffen', zei de woordvoerder. Vreemd, maar niet ongewoon: er worden wel vaker opvallende vondsten gedaan.

Bij de alligatorbotten werd zelfs een handgeschreven briefje gevonden met een soort afscheidsboodschap erop. Het bos is een plek waar mensen vaak hun rommel dumpen of zelfs dingen of dieren begraven. Net als van de alligatorbotten sta je wel te kijken als je deze dingen in het bos vindt. Wandeling verandert in horrortocht

Wat begon als een nietsvermoedende wandeling door de bossen van Middelbeers, eindigde in iets uit een horrorfilm. Marie-José van den Berg liep met haar vriendin en de hond over het bospad waar ze een doodskist met een omgevallen grafzerk ernaast vonden. Met de nekharen recht overeind waagden ze zich toch richting de kist om te kijken of er iemand in lag. Een lichaam vonden ze niet, wel wat mannenkleren. De reden dat de kist in het bos stond was uiteindelijk minder spannend. Hij hoorde bij een spooktocht die een scoutinggroep eerder had gehouden.

Lugubere toestanden in het bos (foto: Marie-José).

Twee dode honden in het bos

Twee teefjes, allebei ingewikkeld in een handdoek met zelfs een knuffeltje er bij. Zo werden de twee dode hondjes gevonden in het bos vlakbij de Vinkstraat in Mill. Een wandelaar stuitte op het graf en waarschuwde de dierenambulance Brabant Noord-Oost. Wat vooral vreemd was aan de vondst, is de plek van het graf: slechts op een meter afstand van een wandelpad en maar dertig centimeter diep. Een woordvoerster van de Dierenambulance vond het vreemd dat het om twee hondjes tegelijk ging. "Ze lijken zeker niet oud en zijn ook verzorgd en dan zouden ze tegelijkertijd zijn overleden? Dat is heel gek", zei ze tegen Omroep Brabant. Het bleken de hondjes van Helma (65) uit Uden te zijn. Ze begroef haar twee hondjes Mika en Bowie in het bos waar ook de as van haar man is uitgestrooid. De hondjes waren oud en ziek, dus liet Helma ze inslapen. Dat het graf veel mensen schokte was niet haar bedoeling. "De bedoeling was een liefdevolle begrafenis."

De honden lagen heel ondiep begraven (foto: Dierenambulance Brabant Noord-Oost).

Pinautomaat zonder geld

Wat je vindt, mag je houden. Althans, dat hoop je als je een volledige pinautomaat in het bos vind. Het overkwam boswachters Geert en Mari. Zij vonden een pinautomaat met naar schatting 150.000 euro erin op landgoed De Lange Bleek in Sterksel. Een vindersloon zat er niet in, want de ING-bank deed onderzoek naar de pinautomaat en kwam met de teleurstellende conclusie dat de automaat leeg was. Toch leverde het de boswachters een uniek verhaal op: de manier waarop de pinautomaat gevonden was, kan zo de beginscène in een spannende tv-serie zijn. Geert was aan het werk in het bos toen hij de automaat zag liggen: "Ik zag een stapeltje hout dat ik wilde meenemen. Toen in het hout oppakte, zag ik een ijzeren plaat. Eens kijken wat het is, dacht ik. Toen zag ik er ING opstaan", vertelde hij.

De pinautomaat werd gevonden in het bos (privéfoto).

Compleet gestripte 'dikke BMW'

Boswachters komen met regelmaat gedumpte spullen in het bos tegen. Maar boswachter Erik de Jonge moest wel even twee keer knipperen toen hij een gloednieuwe BMW vond in het bos op de Brabantse Wal. Toch zou die niet veel aan de auto gehad hebben. De wagen was compleet gestript achtergelaten. Wielen, deuren, motorkap en apparatuur. Alles was 'vakkundig' weggehaald. Volgens de politie was er eerder die week een auto gestolen aan de Fuut in Bergen op Zoom. De autodieven zijn naar landgoed Mattemburgh gereden en hebben de auto helemaal uitgekleed.

