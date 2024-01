112-nieuws: baby geboren in auto op A16 • autobrand in Oss

04.48

Aan de Coornhertstraat in Oss is afgelopen nacht een auto uitgebrand. De brand in de wijk Ruwaard werd vlak na drie uur 's nachts opgemerkt. De brandweer rukte met spoed uit maar toen die daar aankwam, was de Volkswagen Golf GTI al niet meer te redden. De politie onderzoekt hoe de brand kon ontstaan. Het is niet voor het eerst dat in deze relatief korte straat 's nachts auto's uitbranden. Iets meer dan een jaar geleden, op 21 december 2022 en 15 januari 2023, gingen hier twee auto's in vlammen op.