112-nieuws: vrouw in 'zorgwekkende toestand' uit water gehaald • autobrand

10.24

In Lith is vanochtend een vrouw uit het water gehaald. Dat gebeurde aan de Lithergraaf nadat bij de hulpdiensten rond half tien de melding binnenkwam dat er iemand in het water lag. De vrouw is gereanimeerd en volgens een woordvoerder van de politie 'in zorgwekkende toestand' naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het slachtoffer in het water is beland, is niet duidelijk. Dat wordt door de politie onderzocht.