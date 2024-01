Enorme ontploffing op beeld, wie plaatste explosief bij nachtclub?

Op het Pieter Vreedeplein in Tilburg klonk in de nacht van 14 november een enorme knal. De oorzaak bleek een explosief, dat ontplofte bij de gevel van nachtclub Oxy. Op beelden in Bureau Brabant is nu te zien hoe een man het explosief plaatste. Ook zoekt de politie drie mannen die eerder bij het pand voorbijliepen.

De explosie vond plaats om kwart voor vijf die nacht. Het bleek niet zomaar wat vuurwerk. De voorgevel van de club raakte door de enorme knal flink beschadigd. In Bureau Brabant is maandagavond te zien hoe de man komt aanlopen vanuit de Veemarktstraat. Via de Heuvelring loopt hij naar het Pieter Vreedeplein. In de hoek van het pand legt hij het explosief, er zit een lange draad aan die hij uitrolt tot een eind verderop. En dan ineens volgt er een ontploffing. De dader rent vervolgens de straat uit. Er vielen wonder boven wonder geen gewonden door de explosie. Maar een paar minuten voor de knal liepen er wel drie mannen langs. De politie zoekt deze mensen, ze wil weten of ze daar iets hebben gezien dat van belang kan zijn voor het onderzoek. De dader liet de draad achter waarmee het explosief tot ontploffing is gebracht. Ook die vondst wordt nog onderzocht. De club sloot na het voorval tijdelijk haar deuren op eigen initiatief. Onze verslaggever nam een kijkje bij Club Oxy na de explosie: