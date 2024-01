112-nieuws: heftige achtervolging • uur vertraging op A58

20.49

In een laagspanningskast aan de Van Schaikstraat in Oss is gisteravond brand ontstaan, daardoor is er in die straat geen stroom. Het gaat om enkele tientallen klanten. Monteurs waren aanwezig voor de reparatie.

In Schijndel kwamen gisteravond 659 klanten zonder stroom te zitten. De oorzaak van die stroomstoring is een kapotte kabel. Rond tien uur was de storing in Schijndel verholpen.