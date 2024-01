112-nieuws: man gepakt voor schietpartij schoenenzaak • file na ongeluk A58

16.29

Een 34-jarige man uit Nistelrode is vanmiddag opgepakt als verdachte van een schietpartij in Oss vorig jaar september. Een schoenwinkel in de Nieuwe Brouwerstraat werd toen beschoten. De kogelgaten werden een dag later ontdekt.

Ook heeft de politie vandaag twee huizen doorzocht, eentje in Oss en eentje in Nistelrode. Daarbij zijn spullen in beslag genomen.

Beelden van de schutter zijn later getoond in Bureau Brabant. Daarop is te zien hoe de schutter vastberaden op het pand schiet.