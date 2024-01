Met carnaval is het overal, maar ook echt óveral feest. Dus ook thuis. Maar wat als je eenzaam en slecht ter been bent? Omroep Brabant kreeg een emotionele oproep van de 72-jarige Mies uit Eindhoven. Zij kan door haar beperkingen geen ommezwaai geven aan haar huis tijdens carnaval. We gingen bij Mies langs om een handje te helpen, mét een tas vol versieringen. "Ik moet even een traantje laten."