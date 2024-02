Marlon B. bekent dat hij Silvana doodde maar weet niet wat er is gebeurd

11.01

De rechter wijst hem op de verantwoordelijkheid dat de nabestaanden recht hebben om te weten wat er met hun moeder is gebeurd. Ze legt hem het vuur aan de schenen. "Als u het wel weet en niets zegt, kiest u ervoor om die meisjes nog heel veel extra leed aan te doen. Als u iets weet, al zijn het maar flarden: zeg het asjeblieft hier en nu."

Marlon B.: "Het laatste wat ik me kan herinneren is dat ik in bed lag, dat ze voor de tweede keer zei ze dat ze last had van mijn telefoon. Dat ze voor de tweede keer boos werd en dat ze me met een kussen sloeg."

Nogmaals dringt de rechter aan dat dit zijn kans is om eerlijk te zeggen wat er is gebeurd. Marlon B. blijft onduidelijk: "Misschien had ik een kronkel in de kop, er kan iets gebeurd zijn. Ze moeten weten, er is niks expres gebeurd, er is niets vooraf bedacht."

Hij houdt vol niet te weten wat er is gebeurd.