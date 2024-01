Grote brand bij gevelbouwer in Oirschot, vlammen slaan uit gebouw

Er woedt een flinke brand bij het bedrijf WVH Gevelprojecten aan De Scheper in Oirschot. De vlammen slaan uit het dak en uit de gevel. De brandweer schaalde na aankomst al snel op naar zeer grote brand.

Het kantoorgedeelte aan de voorkant van het gebouw staat volledig in brand. De brandweer probeert de fabriek aan de achterkant van het gebouw af te schermen. Ze is aanwezig met vier bluswagens en twee hoogwerkers.

Door de brand ontstaat er ook flinke, zwarte rook. Ook een adviseur gevaarlijke stoffen is ter plaatse, net als een meetploeg.

Het is nog onduidelijk of er mensen gewond zijn geraakt en hoe de brand is ontstaan.

Het bedrijf op industrieterrein De Scheper is gespecialiseerd in gevelbouw en gevelafwerking.