112-nieuws: man in scootmobiel te water • chauffeur rijdt boom uit de grond

22.17

Een 30-jarige motorrijder is gisteravond aangehouden vanwege z'n rijgedrag. De man scheurde met 111 kilometer per uur over de Jeroen Boschlaan in Eindhoven, waar zeventig kilometer per uur is toegestaan. Ook haalde hij rechts in en reed hij heel dicht op z'n voorgangers. De man had nog maar drie maanden z'n rijbewijs. Hij was in december ook al aangesproken op z'n rijgedrag. Daarom moet hij verplicht een cursus volgen over gedrag in het verkeer.