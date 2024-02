Van piemellied tot Spreidingswet, krijgt Steenbergen nu toch vluchtelingen?

Wie herinnert zich niet het Piemellied? Op weinig plekken in Nederland liep de discussie over de opvang van asielzoekers hoger op dan in Steenbergen. Feit is dat sinds ‘Daar moet een piemel in’ van negen jaar geleden geen vluchteling is opgevangen in de gemeente. De vraag is nu of de Spreidingswet, die vanaf donderdag in werking treedt, alsnog roet in het eten gooit van de tegenstanders.

In de voorlopige berekening van het Centraal Orgaan Asielzoekers, het COA, moet Steenbergen plaats bieden aan 135 asielzoekers. Veel minder dan de zeshonderd waar negen jaar geleden sprake van was. "Mocht er een aanvraag komen dan zullen we er ons tegen blijven verzetten", zegt Ed Hobo, raadslid van de lokale Volkspartij en tegenstander van het eerste uur.

Of zijn verzet het verschil gaat maken, moet nog blijken. Wat de Steenbergse wethouder Nadir Baali betreft, is de deur bij voorbaat niet dicht. "We houden ons aan de wet en we moeten hierbij keuzes maken. Daarvoor zullen we eerst in kaart brengen wat de consequenties, opties en voorwaarden zijn. Er zijn nog geen locaties in beeld."

Ed Hobo verwacht bij een nieuwe discussie geen taferelen zoals in 2015 toen in gemeenschapshuis ’t Cromwiel hooligans met spreekkoren een inspreekster de mond snoerden. "Achteraf ben ik niet trots op wat daar toen gebeurde. Dit keer zal het niet zover komen, omdat de nieuwe coalitie volgens mij de Spreidingswet niet gaat toepassen."

Ed verwacht dat het niet vaart zal lopen met die Spreidingswet. "Nederland loopt over en daarom gaat de nieuwe regering de instroom van asielzoekers flink beperken. Het is dan niet langer noodzakelijk om gemeentes te verplichten", denkt hij. "Er zijn hier al heel veel arbeidsmigranten en we voldoen aan de wettelijke normen voor de opvang van statushouders. Hier is echt geen draagvlak voor asielzoekers dus dan zullen ze hierover geen hommeles gaan zoeken."