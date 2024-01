Dit jaar geen Oeteldonkse vlaggen aan de toren van de Sint-Jan

Het zal even wennen zijn voor de Bossche carnavalsvierders. Dit jaar wapperen er met carnaval geen Oeteldonkse vlaggen aan de toren van de Sint-Janskathedraal. De vlaggen kunnen volgens de gemeente niet meer door medewerkers op een veilige manier worden gehesen. De vlaggenhijser van dienst krijgt eerst een veilige werkplek. Tot die tijd is het stadhuis in Den Bosch de enige plaats waar zo'n tien keer per jaar officieel de vlag wordt gehesen.

Bij bijzondere gelegenheden wapperen er vlaggen aan de Sint-Jan. De Oeteldonkse vlaggen bij carnaval en op Koningsdag bijvoorbeeld de Nederlandse vlag. Dat gebeurt al sinds mensenheugenis, maar blijkt een veel te gevaarlijke klus voor de vlaggenhijsers. Daarom worden er nu eerst veiligheidsmaatregelen genomen om de hijsers te beschermen. Helm op en zekeren

Zo komt er in de toren een valbescherming bij de zes meter lange open trap vanaf het houten bordes. Ook wordt een reling gemaakt. Daarnaast krijgen de medewerkers een training over werken op hoogte. En bij het hijsen van de vlag gaan medewerkers voortaan een helm dragen en moeten ze zich zekeren. Wanneer de vlaggen weer in de top van de Sint-Jan mogen, is nog niet duidelijk. De gemeente denkt dat de werkzaamheden in de monumentale toren wel wat tijd gaan kosten. In die periode wordt er alleen gevlagd op het stadhuis. De Oeteldonkse vlag zal dit jaar dus alleen op het stadhuis wapperen. De gemeente kijkt nog of er tussentijds een alternatieve oplossing mogelijk is.