Wees gewaarschuwd: de verkeersboetes gaan flink omhoog

De boetes voor verkeersovertredingen zijn dit jaar fors omhoog geschroefd. Te hard rijden, geen autogordel dragen, vieze kentekenplaten of geen voorrang geven, wie de fout ingaat is zo'n tien procent duurder uit dan in 2023. Rij je bijvoorbeeld door rood, dan kost je dat tegenwoordig maar liefst 300 euro.

20 kilometer te hard rijden: 240 euro boete

Op de Strijpsestraat in Eindhoven wordt altijd veel te hard gereden. Maximaal 30 kilometer per uur is toegestaan, maar volgens de buurtbewoners houdt niemand zich daaraan. De buurt was het zo zat dat er een nepflitspaal werd opgehangen, in de hoop dat automobilisten een beetje rustig aan gaan doen. Rij je er 50 in plaats van 30, dan riskeer je dit jaar een boete van 240 euro.

Rijden met mobieltje in je hand: 420 euro boete

Tijdens een touringcarcontrole op verschillende wegen in onze provincie slingerde de politie eind vorig jaar tientallen bestuurders op de bon omdat ze met een telefoon in de hand reden. Word je dit jaar ook betrapt, dan ben je vanaf nu maar liefst 420 euro kwijt. Dat betekent een stijging van 40 euro.

Mistlicht aan bij helder weer: 180 euro boete

Een mistlicht waarschuwt het achteropkomende verkeer bij slecht zicht, maar als je je mistlicht aan hebt als het gewoon helder weer is, dan loop je kans op 180 euro boete. Fout parkeren: 120 euro boete

Je ziet ze regelmatig rondrijden in de grote steden: een autootje met een schotel vol cameralenzen op het dak. Deze scanauto controleert of auto's wel op de juiste plek geparkeerd staan en of er is betaald. Sta je fout geparkeerd, dan is de boete 120 euro. En als iemand zich waagt aan fout parkeren op gehandicaptenplaats, dan kun je een bekeuring van 490 euro op de deurmat verwachten.

Archieffoto: Tom van den Oetelaar