112-nieuws: auto op de kop na botsing • vrouw zwaargewond op straat

13.25

Op de Anna van Berchemlaan in Etten-Leur is zojuist een vrouw zwaargewond geraakt en met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De vrouw lag op straat. Het is niet helemaal duidelijk of de vrouw gevallen is of dat er sprake is van een botsing. De politie onderzoekt wat er gebeurd is. Er landde een traumahelikopter.