112-nieuws: voorbijgangers redden man uit water • brand in appartement

05.45

Bij een brand in een appartementencomplex aan de Melkweg in Goirle is gisteravond een bewoner gewond geraakt. De brand brak rond tien voor negen uit. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Zijn hond werd door de politie uit de woning gered. Enkele bewoners van het wooncomplex werden uit voorzorg geëvacueerd. Nadat de brand was geblust, mochten zij rond tien uur weer naar huis. Hoe de brand kon ontstaan, wordt door de politie onderzocht.

