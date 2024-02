COA wil van 200 naar 300 asielzoekers in Van der Valk Hotel in Uden

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) wil meer vluchtelingen opvangen in het Van der Valk Hotel in Uden. Na veel juridisch gedoe verblijven daar nu tweehonderd asielzoekers, het COA wil naar driehonderd. Maar dat kan niet zomaar.

Het COA gaat daarvoor toestemming vragen aan de rechter. Die oordeelde vlak voor de kerstdagen dat er voorlopig tweehonderd asielzoekers in het hotel mochten verblijven. Daar ging veel juridisch getouwtrek aan vooraf tussen de gemeente en het COA en een groep omwonenden. Er is ruimte in het hotel voor driehonderd mensen.

'Voldaan aan alle voorwaarden'

Het was een tijdelijke oplossing 'om te kijken hoe dat gaat'. Volgens het COA gaat het prima en is er voldaan aan alle voorwaarden die de rechter stelde:

Er is dagelijks toezicht in de omgeving door politie, boa's en straatcoaches,

Er is wekelijks overleg met omwonenden in een grotere omtrek,

De opvang is 24 uur per dag telefonisch bereikbaar.

Het COA heeft B en W van de gemeente Maashorst gevraagd de aanvraag bij de rechter te ondersteunen. Het college neemt daarover dinsdag een besluit.



Overvol aanmeldcentrum

Volgens de opvangorganisatie is de uitbreiding in Uden ook noodzakelijk vanwege het landelijke tekort aan bedden. Daarnaast zitten er in het aanmeldcentrum in Ter Apel nu te veel asielzoekers.

Het COA moet dat aantal binnen een paar weken terugbrengen naar 2000. Dat betekent dus dat zij ergens anders ondergebracht moeten worden, bijvoorbeeld in het hotel in Uden.

'Verdient geen schoonheidsprijs'

De gemeenteraad van Maashorst wil de hele soap van begin tot eind maandag nog eens tegen het licht houden. De oppositiepartijen hebben daarvoor een spoeddebat aangevraagd. De opvang is inmiddels deels open, maar volgens de partijen 'is dit op een manier gebeurd die niet bepaald de schoonheidsprijs verdient'.

De partijen vragen zich af hoe het kan dat er zoveel verzet was onder inwoners die zelfs naar de rechter stapten, terwijl het college had aangegeven altijd goed naar hen te zullen luisteren. Ook zijn de oppositiepartijen verrast dat het college niet optrad toen de rechter eerder bepaalde dat er tijdelijk geen asielzoekers in de opvang in Uden mochten zitten.

Een aantal dagen later liet de rechter toch asielzoekers toe in de opvang. Niet de gewenste driehonderd, maar tweehonderd asielzoekers. Het COA hoopt nu die opvang uit te kunnen breiden. Het is nog niet duidelijk wanneer de rechter hierover uitspraak doet.

