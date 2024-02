Eftelingattractie Danse Macabre bereikt hoogste punt: 'Nu gaat het snel'

Een bijzondere mijlpaal in de Efteling. Daar werd donderdagochtend het hoogste punt van Danse Macabre bereikt, de attractie die later dit jaar open moet gaan als opvolger van het oude Spookslot. Voor ontwerper Jeroen Verheij een extra bijzondere dag. “Het lijkt één op één op de tekeningen."

Iets voor half elf werd de zogeheten pinakel de lucht in gehesen. De vier meter hoge torenspits is het laatste én tegelijkertijd hoogste decoratiestuk dat op de vervallen abdij geplaatst wordt. Eenmaal boven is het nog even wrikken om de boel ook daadwerkelijk op zijn plek te krijgen, maar als dat uiteindelijk lukt, volgt er applaus vanuit de bouwploeg.

Want ook al moet er de komende maanden nog een hoop gebeuren in het nieuwe themagebied, donderdag werd er voor even stilgestaan bij het kolossale gebouw dat inmiddels is verrezen. Een gebouw dat ontwerper Jeroen Verheij met zijn team heeft bedacht. De laatste keer dat we hem spraken, struinde hij met zijn tekeningen over een nog lege bouwplaats. Hoe anders is dat nu. “Dat zo’n groot gebouw vanuit de tekeningen ontstaat en er bijna één op één op lijkt… Dat blijft heel erg bijzonder en maakt me ontzettend trots.”