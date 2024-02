Psychiatrische patiënt gedood met 51 klappen van ijzeren staaf: tbs

Een man verkeerde vorig jaar april in een psychose toen hij een 51-jarige medebewoner van de Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven (GGzE) om het leven bracht. Hij sloeg hem binnen anderhalve minuut 51 keer met een ijzeren staaf op het hoofd en het bovenlichaam. De rechtbank in Den Bosch vindt dat hem dit door zijn psychische toestand niet kan worden toegerekend.

De 30-jarige cliënt krijgt geen gevangenisstraf, maar hem is wel tbs met dwangverpleging opgelegd, zo is donderdag bekendgemaakt. Deskundigen stellen dat er een grote kans op herhaling is als de man niet wordt behandeld. Tijdens een van de zittingen had hij overigens zelf ook om plaatsing in een tbs-kliniek gevraagd.

Uit onderzoek is gebleken dat hij op 23 april 2023 zijn medebewoner heeft aangevallen. Daarna is het slachtoffer binnen anderhalve minuut 51 keer met een halterstang op het hoofd en het bovenlichaam geslagen. Hij voelde zich diep beledigd, omdat de andere patiënt 'fuck de Koran, fuck Mekka' had geroepen.

Schadevergoeding voor moeder

Dat was althans de verklaring van de dader, maar de rechtbank kan op basis van bewijzen niet vaststellen of deze uitspraken zijn gedaan en echt de aanleiding zijn geweest voor de dodelijke mishandeling. De rechtbank realiseert zich dat de nabestaanden met veel onbeantwoorde vragen en een enorm verdriet blijven zitten. De man moet de moeder van het slachtoffer een schadevergoeding van bijna 19.000 euro betalen.

Tijdens zijn daad verkeerde de man volgens een psychiater en een psycholoog in een psychose. Ook kampt hij met schizofrenie, een lichte verstandelijke beperking en een psychotrauma- of stressgerelateerde stoornis. Uit de uitspraak van de rechter wordt duidelijk dat de man niet meer in staat was om zijn (deels religieuze) waanbeelden van de realiteit te onderscheiden. Alles wat hij die dag deed, dacht of voelde kwam door de psychotische stoornissen.

Volgens de rechtbank was er geen sprake van een vooropgezet plan en ging het om doodslag.

De politie was er na de melding snel bij: