112-nieuws: auto slaat meermaals over de kop • 'held' bedankt door agent

09.48

Op de Quirijnstokstraat in het buitengebied van Tilburg-Noord is een auto vanochtend meermaals over de kop gevlogen. De bestuurder raakte niet ernstig gewond maar is wel aangehouden. Er zat ook een hond in de auto: die raakte niet gewond.

De wagen sloeg meerdere keren over de kop, ramde een boom en kwam tot stilstand. Waarschijnlijk verloor de bestuurder de macht over het stuur. Het voertuig raakte ernstig beschadigd. De automobilist was blij dat zijn hond niet gewond was geraakt. Waarom hij is aangehouden is nog onduidelijk.