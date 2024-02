Bosz en Stewart blikken terug op transferperiode: ‘Het houdt een keer op’

Gaat Vertessen wel of gaat Vertessen niet? Komt Driouech wel of komt Driouech niet? Het was een bewogen laatste dag voor PSV in de transferwindow. Waar op voorhand was gehoopt de selectie bij elkaar te houden kreeg het toch te maken met een vertrek. Het halen van een vervanger mislukte op het laatste moment. Trainer Peter Bosz en technisch directeur Earnest Stewart geven een toelichting.

Yorbe Vertessen zat al dagen in Berlijn in afwachting van zijn transfer naar Union Berlin. Peter Bosz had toegezegd dat hij mocht vertrekken maar de blessure van Noa Lang leek toch roet in het eten te gooien voor de Belg.

"Een zaakwaarnemer bepaalt niet het beleid van PSV."

“Maar als je hem bepaalde dingen toezegt, moet je die afspraken ook nakomen”, vertelde Peter Bosz. Maar hij benadrukte dat de club een beslissing moest nemen. De club twijfelde om hem alsnog terug te halen naar Eindhoven, maar dat had te veel ellende opgeleverd. De speler en zijn zaakwaarnemer zaten op ramkoers. “Maar een zaakwaarnemer bepaalt niet het beleid van PSV. Yorbe heeft een contract en daar hadden we hem aan kunnen houden. Uiteindelijk heb ik toch gezegd dat we hem laten gaan”, zei Bosz.

"Helaas kwamen we met Excelsior niet tot een overeenstemming."