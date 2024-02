112-nieuws: 6 automobilisten zijn rijbewijs kwijt • duo aangehouden na race

In dit liveblog houden we je deze zaterdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

06.00 - Grensovergang A67 nog altijd dicht

De grensovergang bij de A67 vlakbij Hapert is ook deze ochtend nog afgesloten door demonstrerende boeren. 05.20 - Schoten in Boxtel

Drie mannen zijn afgelopen nacht aangehouden in Boxtel nadat er schoten gehoord werden bij een huis aan de Poolsestraat in Boxtel. In een raam zijn meerdere kogelinslagen te zien. Er is niemand gewond geraakt. Lees hier de details.

Foto: Sander van Gils/SQ Vision

05.39 - Zes automobilisten zijn rijbewijs kwijt

Zes automobilisten moesten afgelopen nacht hun rijbewijs inleveren omdat ze veel te hard reden op de Midden-Brabantweg bij Tilburg. Een werd betrapt met een snelheid van 137 kilometer per uur, terwijl 50 kilometer per uur daar de maximumsnelheid is. Een bestuurder bleek ook nog onder invloed. Ook op de A58 hield de verkeerspolitie een automobilist aan. Hij had een alcoholpromillage van ruim 1,03 en reed ook veel te hard: 49 kilometer per uur boven de maximumsnelheid, na correctie.

Foto: X/Verkeerspolitie ZWB