112-nieuws: duo vast na autoinbraken • dronken automobilist rijbewijs kwijt

09.13

Een 31-jarige en 36-jarige man zijn gisteren aangehouden in Utrecht omdat ze meerdere auto-inbraken zouden hebben gepleegd in onder meer Roosendaal, Bergen op Zoom en Etten-Leur. Ze werden opgespoord nadat ze vrijdag door een alerte getuige in Roosendaal werden betrapt terwijl ze in een auto inbraken. De politie heeft verschillende spullen bij de twee mannen in beslag genomen. Van een aantal spullen is bekend van wie ze zijn. Van andere spullen is dit nog niet bekend. Een van de dingen die in het oog springt, is een koffietafelboek van Rolex.