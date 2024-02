Drie verdachten aangehouden in auto na melding schoten bij huis in Boxtel

Drie mannen zijn vrijdagnacht aangehouden na een melding dat er geschoten zou zijn bij een huis aan de Poolsestraat in Boxtel. De melding kwam rond drie uur 's nachts binnen bij de hulpdiensten. De politie geeft aan dat er niemand gewond is geraakt.

Het is zaterdagmorgen net alsof er niets is gebeurd. Het is rustig in de straat en achter de ruit vol met barsten ligt een kat rustig te slapen. Een vrouw doet de deur open. "Het gaat goed, maar ik ben wel erg moe. Ik heb maar weinig geslapen." Meer wil ze niet zeggen en ze doet de deur weer dicht.

Een buurtbewoner verderop doet zijn deur open en wrijft zijn slaap nog uit zijn ogen. "Ik was laat thuis vannacht, maar heb hier niets van gezien of gehoord." Een andere buurtbewoonster vertelt dat ze nog wakker was. "Eerder die avond werden ze al bedreigd, maar later hoorde ik meerdere schoten."

Auto

Voor het huis liggen vier stenen. Of er is geschoten is op het huis of dat er stenen tegen de ruit zijn gegooid, wordt onderzocht. De drie verdachten werden aangehouden in een auto. Waar die arrestatie plaatsvond, weet onze 112-correspondent niet.

"De Poolsestraat was over een afstand van acht huizen afgesloten", laat de 112-correspondent weten. "Agenten zochten daar naar kogelhulzen."

Weinig bekijks

De gebeurtenis trok diep in de nacht weinig bekijks. "Ik heb geen buurtbewoners op dat tijdstip gezien." Of er iemand in het huis was rond drie uur 's nachts, heeft de politie nog niet bekendgemaakt.