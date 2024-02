Huis beschoten: kogelinslagen in raam, drie verdachten aangehouden in auto

Een huis is vrijdagnacht beschoten aan de Poolsestraat in Boxtel. Dit gebeurde rond drie uur 's nachts. In een raam zijn meerdere kogelinslagen te zien. Drie mannen zijn aangehouden.

Bij de schietpartij is volgens de politie niemand gewond geraakt. Auto

De drie verdachten werden aangehouden in een auto. Waar die arrestatie plaatsvond, is een 112-correspondent niet bekend. De politie doet onderzoek. "De straat was over een afstand van acht huizen afgesloten", laat de 112-correspondent weten. "Agenten zochten daar naar kogelhulzen." Weinig bekijks

De schietpartij trok diep in de nacht weinig bekijks. "Ik heb geen buurtbewoners op dat tijdstip gezien." Of er iemand in het beschoten huis was op het moment dat daarop werd geschoten, heeft de politie nog niet bekendgemaakt.

Foto: Sander van Gils/SQ Vision

Foto: Sander van Gils/SQ Vision

De schoten werden rond drie uur 's nachts gehoord (foto: Sander van Gils/SQ Vision).