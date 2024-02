112-nieuws: beginnende automobilist is rijbewijs kwijt • A59 vrijgegeven

06.00

De A59 bij Elshout is rond kwart over zes vanochtend vrijgegeven. De weg werd gisteravond afgesloten nadat een vrachtwagen die kip vervoerde kantelde na een botsing. De weg was daarna bezaaid met diepgevroren kippenpoten. De bergingswerkzaamheden namen heel de nacht in beslag.

De weg van knooppunt Zonzeel richting Den Bosch was heel de nacht dicht tussen Drunen-West en de afrit Heusden. Het verkeer werd daar via de vluchtstrook langs de plaats van het ongeluk geleid. Ook op de weg van Den Bosch richting Zonzeel had het verkeer last van de bergingswerkzaamheden. Daar was een omleiding ingesteld. Verkeer richting Breda of Waalwijk werd vanaf knooppunt Empel via Tilburg geleid over de A2, de A65, de A58 en de A27.

