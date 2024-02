112-nieuws: agenten vast in appartement Deurne • file op A2 na ongeluk

In dit liveblog houden we je deze maandag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Liveblog

06.31 File op A2 na ongeluk Verkeer op de A2 van Den Bosch richting Utrecht moet rekening houden met een flinke file, vanwege een ongeluk dat vanochtend vroeg gebeurde bij knooppunt Oudenrijn. Daar was tot kwart voor zeven de linkerrijstrook dicht. Ondanks dat de weg inmiddels vrij is, rijd je vanaf Hintham nog altijd een file in. Om zeven uur 's ochtends was de file - net zoals om halfzeven - nog altijd veertien kilometer lang, goed voor twintig minuten vertraging.

01.27 Auto crasht op A67 Een automobilist is afgelopen nacht met zijn auto gecrasht op de A67 bij Mierlo. De bestuurder reed op de weg van Venlo richting Eindhoven, toen hij bij Mierlo de vangrail in de middenberm raakte. Vervolgens botste hij met de auto op de vangrail aan de zijkant van de weg. Het motorblok schoot uit de auto en belandde op de rechterrijbaan. Een bergingsbedrijf heeft de auto opgehaald . De bestuurder is voor verder onderzoek in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. De auto boste op de A67 bij Mierlo tegen de vangrail in de middenberm en daarna tegen de vangrail aan de zijkant van de weg (foto: Harrie Grijseels/SQ Vision). Het motorblok schoot op de A67 bij Mierlo uit de gecrashte auto (foto: Harrie Grijseels/SQ Vision). De vangrail op de A67 bij Mierlo raakte bij de crash zwaar beschadigd (foto: Harrie Grijseels/SQ Vision).

00.29 Automobilist slingert op A50 Een 23-jarige automobilist uit Buren werd gisteravond gestopt door de politie omdat hij van links naar rechts slingerde op A50 van Uden richting Son. De bestuurder bleek niet onder invloed van alcohol of drugs, maar was oververmoeid. Het rijbewijs van de man bleek in 2022 ongeldig verklaard. Daarom kreeg de man een proces-verbaal.