Sprintster Maaike leert protheses maken om even uit 'zwembubbel' te zijn

Het leven van Maaike de Waard (27) draait voor een groot deel om zwemmen. De Eindhovense topsprintster werkt echter ook met mensen die bijvoorbeeld met een amputatie te maken hebben gehad. “Je leert iemand opnieuw lopen met iets dat jij hebt gemaakt.”

Op haar vijftiende verhuisde Maaike voor haar sport van het Zuid-Hollandse Rozenburg naar Eindhoven. Vooral in de beginjaren als prof vond ze het mentaal soms best zwaar. “Ik merkte dat als het met zwemmen niet liep zoals gewenst, ik dat gevoel meenam naar huis. Zat ik daar alleen in mijn appartement te balen, want zwemmen is waar ik voor leef.” “Ik kon vroeger minder genieten van grote wedstrijden, ik voelde veel druk. Als ik beelden van mezelf terugkijk, dan zie ik een heel gespannen gezicht. Nu sta ik er wat anders in, al is presteren belangrijk. Maar ik besef dat ons leven niet normaal mooi is.” Met het zwemmen komt ze op de grootste toernooien, zoals komende week op het WK. Toch zijn er nog steeds tijden dat ze wat minder lekker in haar vel zit. “Dat zijn vaak vaste periodes, zoals net na de vakantie. Er wordt veel van je gevraagd, maar ik heb even nodig om erin te komen. Ook bepaalde trainingsperiodes zijn niet mijn favoriet, zoals de lange afstanden om inhoud te kweken. Daar moet ik doorheen, mijn tijd komt nog wel.”

"Iedere dag alleen maar zwemmen werd te heftig."

Voor veel mensen is sporten een uitlaatklep. Voor Maaike is een opleiding het ideale medicijn om de gedachten te verzetten. “Iedere dag alleen met zwemmen bezig zijn werd te heftig. Ik heb ervoor gekozen om er een opleiding bij te gaan doen. Ik vind het belangrijk om me naast mijn zwemcarrière te ontwikkelen en ergens anders ook veel plezier uit te halen. Bovendien is het goed om me voor te bereiden op een toekomst na het zwemmen. Niet dat ik al van plan ben om te stoppen, ik vind het nog veel te leuk.”

"Ik kan niet tegen bloed."