112-nieuws: agenten ontdekken hennepkwekerij • kentekenplaten ingenomen

11.30

Een 23-jarige man uit Waalwijk moet zijn auto afstaan omdat hij veel te hard reed over de N279 in Heeswijk-Dinter. Volgens de Verkeerspolitie Oost-Brabant reed hij daar 47 kilometer per uur harder dan toegestaan. De Waalwijker blijkt vaker te hard te rijden. Hij reed zonder rijbewijs omdat de politie in Polen die had ingevorderd voor een flinke snelheidsovertreding in dat land. Alsof dat nog niet genoeg is, was zijn auto ook nog eens niet geregistreerd. Voor alle overtredingen heeft de Waalwijker een proces-verbaal gekregen.