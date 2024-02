Wandelaars vinden stervende pimpelmezen aan plakfolie: 'Walgelijk'

Wandelaars wisten niet wat ze zagen toen ze gisteren in Natuurgebied Herperduin bomen zagen die waren gewikkeld met plakfolie. In het folie zaten vogels vastgeplakt die of al dood waren, of voor hun leven aan het vechten waren. De meeste vogeltjes overleefden het niet: slechts vier pimpelmezen werden door de wandelaars gered. “Dit is wel een hele uitzonderlijke melding. Zoiets hebben we nog nooit gezien”, zegt de Dierenbescherming.

De vier overlevende pimpelmeesjes zijn door de Dierenambulance Maasland ter controle naar de Dierenkliniek de Ruwaard gebracht. “Gelukkig hadden ze verder geen verwondingen en zijn ze naar Dierenambulance Nijmegen gebracht waar ze met liefde worden verzorgd”, aldus de Dierenambulance op Facebook.

De in plakfolie gewikkelde bomen lijkt vooral op een vreemde, bizarre en baldadige actie. Of is de folie bedoeld om ongedierte te bestrijden zoals de eikenprocessierups? Maar daarvoor is het nogal vroeg in het jaar; de eikenprocessierups komt pas in de maanden mei, juni en juli veel voor.

Lijmplankjes

“Wij kunnen alleen maar gissen waarvoor dit is bedoeld. We hebben weleens gehoord van lijmplankjes, die overigens verboden zijn, waaraan muizen of vogels vastgeplakt komen te zitten, maar deze variant zien we voor het eerst”, zegt een woordvoerder van de Dierenbescherming.

"Walgelijk", vindt de Dierenambulance Maasland en hebben daarom een melding gedaan bij Meldpunt 144, want dit ‘mag niet ongestraft blijven’. “Waarom in hemelsnaam doe je zoiets ?Wij snappen het echt niet.”