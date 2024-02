112-nieuws: appende automobilist moet nog cel in • man slaat op de vlucht

09.02

Een man in een bestelbus is opgepakt, nadat hij op de vlucht was geslagen tijdens een politiecontrole in Rosmalen. De bestuurder zat met een lachgasballon achter het stuur. Hij draaide met zijn ogen en hij was aan het schreeuwen. Hij negeerde een stopteken en reed weg, tegen het verkeer in en over een fietspad,. Na een achtervolging is de man opgepakt.

Er bleken door de hele auto ballonnen te liggen, aan de kant van de passagierszijde werd een lachgasfles gevonden. "Het was duidelijk dat meneer echt de weg kwijt was", laat de politie Den Bosch weten.