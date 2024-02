112-nieuws: intercity's rijden weer • verdachte situatie in Eindhoven

In dit liveblog houden we je deze woensdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

00.15 Intercity's tussen Nijmegen en Oss rijden weer Tussen Nijmegen en Oss reden er vanaf tien uur vanavond geen intercity's door een overwegstoring. Het was lange tijd onduidelijk wanneer de storing was verholpen, maar inmiddels rijden de treinen weer.