Man na zware mishandeling nog lang niet de oude: 4 jaar cel geëist

Een hersenbeschadiging, een haperend kortetermijngeheugen, hoofdpijn, evenwichtsstoornissen en geen gevoel in zijn tenen. Een jaar nadat hij tijdens een avondje uit zwaar is mishandeld, heeft een man van 38 uit Eindhoven hier nog steeds last van.

In Den Bosch stonden woensdag vier Roemenen (21 tot 36) als verdachten van dat geweld voor de rechtbank. Volgens de officier van justitie moeten deze 'bezetenen' vier jaar de cel in wegens een gezamenlijke poging tot doodslag, zo eiste ze.

Volgens justitie heeft het slachtoffer weliswaar de 'confrontatie gezocht', maar het had het nooit zo uit de hand mogen lopen. De mishandeling had zijn dood kunnen worden. Hij heeft bijna twee weken in coma gelegen. De man was zelf niet bij de zitting, dat kon hij niet aan. De dakdekker is ook psychisch een ander mens geworden.

Het liep uit de hand in de vroege ochtend van 26 februari 2023. De vier Roemenen zouden in een bar aan het Stratumseind in Eindhoven een aantal meisjes hebben lastiggevallen. Ook zouden ze uit die zaak zijn gezet.

Drank en xtc

De verdachten ontkennen dat ze handtastelijk zijn geweest en zeiden dat ze uit zichzelf naar buiten zijn gegaan. Veel meer weten ze niet van wat er binnen was gebeurd, waarschijnlijk omdat ze te veel hadden gedronken. Drie Roemenen gaven toe dat ze glazen bier, wijn of wodka achterover hadden geslagen. De vierde verdachte had een xtc-pil genomen.

Een van hen beweerde dat ‘een aantal mensen in de bar handschoenen aantrok om met ons te vechten'. Deze Roemeen was ervan overtuigd dat de Eindhovenaar, die later zo ernstig gewond zou raken, hierbij hoorde. Een andere landgenoot zegt ook dat er wat broeide.

Later die uitgaansnacht kwamen de twee groepen elkaar op straat weer tegen. Op beelden die tijdens de zitting werden afgespeeld, is te zien hoe er over en weer wordt geduwd. Camera’s hebben niet vastgelegd dat ook een aantal verdachten klappen en schoppen zou hebben gekregen.

Geweldsexplosie

De geweldsexplosie rond een uur of vier die zaterdagnacht werd gefilmd door een voorbijganger. Ook die opnamen werden in de rechtszaal vertoond. De Roemenen gaven toe dat ze hebben geschopt en geslagen, maar ze ontkenden dat ze het slachtoffer in het gezicht hadden geraakt. Ze waren bang, zeiden ze, omdat ze zelf ook werden geslagen en ‘opgejaagd’. Getuigen zeggen echter dat ze na de vechtpartij trots wegliepen.

Ondertussen was de politie over de vechtpartij gealarmeerd. Agenten vonden het slachtoffer bewusteloos en hevig bloedend uit zijn oor op de Grote Berg. Hij werd met ernstige verwondingen aan zijn hoofd naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht. Twee van zijn vrienden raakten lichtgewond bij de vechtpartij.

De verdachten konden op basis van de filmopnamen snel worden aangehouden. Bij een van hen werd bloed op een schoen gevonden. Drie van hen zitten nog vast. De vierde verdachte is al enkele maanden vrij, omdat zijn vrouw ziek is. Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.

