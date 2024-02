Gratis oordoppen uitgedeeld met carnaval om tinnitis te voorkomen

Over een paar dagen dreunen de hoempapabeats weer uit de speakers, maar achteraf een piep in je oren is al lang niet cool meer. Steeds meer carnavalsverenigingen zijn zich daar ook van bewust en nemen maatregelen. Zo worden in de carnavalstent in Uden dit jaar voor het eerst gratis oordoppen uitgedeeld. “Kost een beetje, maar dat hebben we er graag voor over”, zegt Sjoerd ten Cate, woordvoerder van carnavalsvereniging De Knoerissen.

In de tent op de Markt in Uden gaan vanaf vrijdagavond vijf dagen lang zo’n 2500 carnavalsvierders uit hun dak. In de garderobe zal een grote ton staan waar iedereen gratis oordopjes kan pakken. "Dat is niet omdat we extreem hard draaien, integendeel zelfs”, zegt Ten Cate. “Maar waar voor de een het geluid te zacht staat, is dat voor anderen te hard.”

Tijdens de optocht in Uden worden geen gratis oordopjes weggeven. “Buiten gaat het geluid alle kanten op en kan iedereen een stapje terug doen. Maar dat kan in de tent niet”, zegt de Knoerissen-woordvoerder. “We zijn ons ervan bewust dat veel jongeren al tinnitus hebben opgelopen, een permanente pieptoon in hun oor. We willen dat niemand zich bezwaard voelt om binnen te staan. Dit is voor ons een kleine extra kostenpost, maar dat hebben we er graag voor over."

In Eersel heeft de gemeente gratis oordoppen verstrekt aan alle carnavalsverenigingen. “Op die manier willen we aanmoedigen om gehoorschade tijdens carnaval te voorkomen”, legt een woordvoerder uit. Vooralsnog blijft het daarbij, dus tijdens de optocht of in de tent worden geen oordopjes uitgedeeld.