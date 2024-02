Misdaad Uitgelegd: zo plande Marlon B. de moord op zijn ex Silvana

Ze werd gewurgd, meegesleept naar het bos en daar gedumpt in een voor haar gegraven graf. Het zijn de tragische laatste momenten van de 36-jarige Silvana Heber uit Hoogeloon. Volgens justitie werd ze op gruwelijke wijze om het leven gebracht door haar ex Marlon B. Wat hem tot die daad zou hebben gedreven en hoe hij de moord voorbereidde, dat zie je in de nieuwe aflevering van Misdaad Uitgelegd.

