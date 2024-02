Historisch zilver voor Noortje en Bregje de Brouwer op WK synchroonzwemmen

De tweelingzussen Noortje en Bregje de Brouwer uit Goirle hebben bij het WK Synchroonzwemmen in Doha in Qatar een historische medaille in de wacht gesleept. Het duo eindigde in de finale vrije kür als tweede. De 24-jarige zussen hebben daarmee voor het eerst in de geschiedenis een Nederlandse WK-medaille bij het synchroonzwemmen behaald. Bregje de Brouwer was heel blij met het zilver. "Ik kan het nog niet beseffen."

Het goud ging naar het Chinese duo Liuyi en Qianyi Wang. Zij eindigden net boven het Nederlandse duet. Het Britse koppel Kate Shortman en Isabelle Thorpe pakte het brons.

Met deze topklassering én de vierde plaats in de finale van de technische uitvoering zijn Noortje en Bregje de Brouwer zo goed als zeker ook gekwalificeerd voor de Olympische Spelen van Parijs.

Beter

Bregje de Brouwer keek gelijk na de wedstrijd al vooruit naar de Olympische Spelen later dit jaar. "We worden hier vierde en tweede. Er van uitgaande dat we naar de Spelen gaan zullen we eraan moeten werken de moeilijkheid nog iets omhoog te doen. Maar dat moet niet ten koste gaan van de artisticiteit. We moeten niet vergeten dat we daarop ook goed scoren. Je ziet landen die alleen voor de moeilijkheid gaan en dan in artisticiteit inleveren."

Samen met haar tweelingzus vormt Bregje uit Goirle al vanaf haar vijfde een duet bij het synchroonzwemmen. In 2021 pakten ze een verdienstelijke negende plaats tijdens de Olympische Spelen en op de Europese Spelen in 2023 werden ze tweede. "Ons uiteindelijke doel is een ticket voor de Olympische Spelen 2024, dat is echt het allergrootste podium", zei Bregje vorig jaar tegen Omroep Brabant.