112-nieuws: agenten vinden sieraden • auto over de kop op A50

11.23

De cocaïne die gisteren werd gevonden in een bedrijfsgebouw aan de Bukkumweg in Hilvarenbeek had een straatwaarde van enkele miljoenen. Dat maakte de politie Leijdal vanochtend bekend. De tientallen kilo's coke werden gevonden na een tip. Twee mannen werden aangehouden: een 52-jarige man uit Moergestel en een 34-jarige man uit Tilburg. In het gebouw werden tientallen kilo’s cocaïne gevonden. "In het belang van het onderzoek kunnen we op dit moment niet meer delen. Maar dat dit een behoorlijke klap is voor de misdaad in Brabant mag worden aangenomen", schrijft de politie Leijdal op Instagram.