112-nieuws: vrachtwagen mist bocht op toerit • Ongeluk op A58 bij Bavel

07.05

Ruim een uur lang waren twee rijstroken van de A16 van Rotterdam richting Breda afgesloten bij Breda-Noord, vanwege een kapotte vrachtwagen. Die afsluiting leidde rond acht uur 's ochtends tot een zeven kilometer lange file vanaf knooppunt Klaverpolder, goed voor een uur vertraging. Om kwart over acht werd een van de afgesloten rijstroken vrijgegeven. Sinds halfnegen is heel de weg weer vrij en is de omleidingsroute via Roosendaal - over de A17 en de A58 - opgeheven.