Het weer met carnaval: houden we het droog of wordt het bibberen?

Eindelijk, het is weer carnaval en dat feest vier je binnen maar zeker ook buiten. De grote vraag voor komend weekend is dan ook: blijft het droog? Weerman Floris Lafeber van Weerplaza weet het antwoord, volgens hem zijn de weergoden ons best goed gezind.

In de vrijdagochtend zijn er al wat regenbuitjes gevallen, maar die trekken de rest van de dag geleidelijk weg. "Het blijft over het algemeen droog vandaag, vanmiddag kan er zelfs even wat zon doorbreken", aldus Lafeber.

Vrijdag barst het grootste feest van het zuiden los, onder meer met 3 Uurkes Vurraf van Omroep Brabant. En wie vandaag al buiten is geweest, heeft het al gemerkt: de temperatuur is best aangenaam voor een normaal koude februarimaand. "Het kwik staat op een graad of veertien, normaal gesproken zijn de temperaturen rond deze tijd van het jaar zes of zeven graden", vertelt Lafeber.

Ook voor het carnavalsweekend staan we er best goed op. Zaterdag overdag is het bewolkt en grijs met een graad of dertien. "Zaterdagavond neemt de kans op regen wat toe, dan trekt er een regengebiedje over. Maar de meeste regen valt in de avonduren en in de nacht van zaterdag op zondag."

Doe je mee met een carnavalsoptocht, dan is er dus goede hoop dat je het droog houdt. Dat geldt ook voor zondag, dan wordt het een graad of tien en valt overdag hooguit lokaal ergens een buitje. "Ook staat er niet al te veel wind. Het merendeel van de dag zal bewolkt zijn maar er is kans op een zonnetje", vertelt de weerman.

Maandag en dinsdag wordt het wat kouder, tussen de zes en acht graden. "Dan zien we vaker de zon, maar blijft het wel wisselvallig met kans op een beetje regen. Later in de week neemt de kans op neerslag af."

