112-nieuws: automobilist heeft engel op de schouder • asfaltgat A67 gedicht

22.56

Een man is gisteravond beroofd in zijn huis aan de Dorpsweg in De Heen. Hij werd het slachtoffer van een babbeltruc. De man liet de dader, die deed alsof hij een agent is, binnen en gaf hem de buit mee. De dief ging er daarmee vandoor. Het slachtoffer raakte niet gewond. "Geef nooit waardevolle spullen, pinpas of pincode af", waarschuwt de politie. "De politie vraagt daar nooit om!"