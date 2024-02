Opa bewondert kleinzoons die carnavalswagen bouwen: 'Had ik niet gekund'

Arnold de Graauw (79) is een trotse opa. Zaterdagmorgen was hij al vroeg aanwezig voor de optocht in D’n Haaykaant (Raamsdonk) om zijn kleinzoons aan het werk te zien. Opa mag niet helpen en hoeft alleen maar te kijken. ”Nee, opa. Dat kunnen we zelf wel”, zeggen ze dan.

Want na opa Arnold en zoon Theo (52) hebben vier kleinzoons het stokje overgenomen. Nu zijn zij de wagenbouwers van de familie en dat maakt opa Arnold enorm trots. “Dat deze jonge gasten op deze manier dit soort dingen kunnen maken, onvoorstelbaar. Ik weet hoe moeilijk dit is.” De vier kleinzoons maken deel uit van de carnavalsclub ‘Witte Gij ‘ut’ uit Maoneblusserslaand. Deze zaterdag doen ze mee aan de optocht in D’n Haaykaant. De leden zijn tussen de 14 en de 19 jaar jong. “Dit is toch een schitterend mooie wagen”, glundert opa Arnold. “Echt goed afgewerkt. Ze verdienen een dikke prijs, vind ik”. Hulp heeft de jongste generatie De Graauw niet nodig. “Ze pikken overal wat op. Wat tips van mij en hun vader en van mensen van andere verenigingen.” “Ik heb zelf tot m’n 75ste wagens gebouwd, tientallen bij elkaar”, vertelt opa. “Ik ga er niet meer aan beginnen. Ik vind het mooi dat zij het stokje hebben overgenomen. En zo mooi als zij bouwen, had ik niet gekund.”