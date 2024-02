Carnavalsvierders ontsnappen op nippertje aan botsing met trein

De spoorwegovergang waar het ongeluk gebeurde en de carnavalswagen werd geramd (foto: Gabor Heeres/SQ Vision). Een carnavalswagen die bij het ongeluk betrokken was (foto: Gabor Heeres/SQ Vision). Behalve de politie werd ook spoorbeheerder ProRail opgetrommeld (foto: Gabor Heeres/SQ Vision). De carnavalsvierders bij de beschadigde wagen (foto: Gabor Heeres/SQ Vision). Volgende 1/4 De spoorwegovergang waar het ongeluk gebeurde en de carnavalswagen werd geramd (foto: Gabor Heeres/SQ Vision).

Een groep carnavalsvierders is zondagavond laat in Berghem op het nippertje aan een botsing met een trein ontsnapt. De wagen waarop ze stonden werd geramd door een Sprinter. Het is niet bekend of er mensen op de wagen stonden of dat de carnavalsvierders het voertuig al hadden verlaten. De wagen werd beschadigd, net als de spoorbomen.