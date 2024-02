112-nieuws: inbraak bij feestzaal • drie gewonden bij aanrijding

16.00

Een vrouw is vanochtend vroeg op straat in Roosendaal tot twee keer toe mishandeld door een voor haar onbekende man. Hij schopte en sloeg op haar in. Het slachtoffer raakte gewond en is door medewerkers van de ambulance nagekeken en verzorgd.

De vrouw liet rond kwart over vijf haar honden uit toen ze in de verte glasgerinkel hoorde. Even later kwam ze bij de Mesdagstraat een man tegen. Hij kwam naar haar toe, schold haar uit en sloeg haar uit het niks. Vervolgens rende hij weg. De vrouw was echter nog niet van haar belager verlost. Hij kwam terug en begon volgens de politie weer op haar in te slaan en te schoppen.