Spoedeisende hulp met carnaval: hoofdwonden, alcoholvergiftiging, agressie

Carnaval betekent ook altijd weer drukte op de spoedeisende hulp (SEH) van de Brabantse ziekenhuizen. Bij de meeste ziekenhuizen kwamen vooral carnavalsvierders binnen die te diep in het glaasje hadden gekeken of daardoor verwondingen hadden opgelopen. Al was het op sommige plekken minder druk dan vorig jaar.

Bij het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg was het zaterdag met negen gewonde carnavalsvierders relatief rustig. De grootste drukte was zondag, de dag van de optocht in Tilburg. "Ze hebben enorm hard moeten werken op de spoedeisende hulp", vertelt de woordvoerder. Er kwamen die dag 32 carnavalsvierders binnen door overmatig alcoholgebruik, verwondingen of een combinatie daarvan.

Die drukte kwam volgens de woordvoerder ook nog eens bovenop de extreme drukte van de afgelopen dagen doordat er veel mensen zijn met luchtweginfecties. "In totaal hadden we dit weekend 125 patiënten per dag." Om die drukte op te vangen, was er extra personeel ingezet.

Bij het Máxima Medisch Centrum (MMC) in Veldhoven was het druk op de SEH, maar niet buitengewoon druk. "Het was vergelijkbaar met een druk weekend, alleen waren de mensen die nu binnenkwamen wat vrolijker gekleed", laat de woordvoerder weten. De verwondingen waren in lijn met wat je kunt verwachten met carnaval, bijvoorbeeld als mensen vallen door alcoholgebruik. Het MMC draaide met een reguliere bezetting.

Agressieve patiënten

Ook bij het Bravis in Roosendaal en Bergen op Zoom is geen extra personeel ingezet. Het was niet extreem druk, maar medewerkers hadden vrijdagnacht wel last van een aantal agressieve patiënten.

Sinds vrijdagavond kwamen bij het Bravis in totaal 23 carnavalsvierders met een alcoholvergiftiging binnen. Enkele van die patiënten waren ook gewond geraakt. In totaal zaten er acht mensen met een hoofdwond op de spoedeisende hulp. "Dit is ongeveer evenveel als voorgaande jaren", vertelt de woordvoerder.

Rustige carnaval

Bij het Elkerliek in Helmond was het dit weekend relatief rustig. In totaal bezochten achttien carnavalsvierders de spoedeisende hulp, allemaal met klachten die te wijten zijn aan te veel alcohol. Dit is volgens de woordvoerder iets minder dan vorig jaar.

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch laat weten dat het na carnaval de balans opmaakt.

