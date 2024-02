112-nieuws: vrouw gewond door brandende gasfles • auto botst op vangrail

00.43

Een auto is afgelopen nacht tegen de vangrail gebotst op de A50 vlakbij Veghel. De bestuurder was in slaap gevallen. De auto tolde na de botsing en kwam vervolgens op de rijbaan stil te staan. De bestuurder uit Veghel (20) was niet gewond. De man is in een ambulance naar huis gebracht. De auto is getakeld.