Helmonder (22) die zich bij IS wilde aansluiten, maakt 'verwarde indruk'

Bij de man (22) die vorig jaar november in zijn woonplaats Helmond werd aangehouden omdat hij zou willen meedoen met Islamitische Staat (IS), zijn ‘dubieuze teksten op zijn telefoon’ gevonden. Dit erkende zijn advocate. Maar deze gesprekken zeggen volgens haar niets over zijn ware bedoelingen.

Haar cliënt maakt een verwarde indruk, zo zei de raadsvrouw ook, en hij heeft hulp nodig. Een verzoek om hem hangende het onderzoek vrij te laten, werd door de rechtbank in Den Bosch afgewezen.

Plan voor aansluiting IS

Bij de rechtbank diende woensdag een eerste, inleidende zitting. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) is duidelijk dat de man uit Helmond naar Somalië wilde uitreizen om er deel te nemen aan de gewapende strijd van IS. Het OM leidt dit af uit telefoongesprekken die de verdachte in september en oktober vorig jaar heeft gevoerd. Ook heeft hij bepaalde afbeeldingen gedownload.

Hij werd opgepakt op basis van informatie van de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD). Voor de arrestatie werd de Dienst Speciale Interventies (DSI) ingezet. Deze wordt ingeschakeld bij het aanhouden van onder anderen terreurverdachten of vuurwapengevaarlijke personen.

'Vraag hulp'

De verdachte was zelf niet aanwezig bij de zitting. Over het waarom van zijn afwezigheid kon zijn advocate niets zeggen: beroepsgeheim. Ze zei wel dat zijn cliënt een verwarde indruk maakt. “Ik word soms helemaal gek, zegt hij wel eens. Ook vraagt hij zich af of reizen met de trein een zonde is. Dat levert de overheid geld op om bijvoorbeeld moslims te bestrijden, zo denkt hij dan. Hij maakt zich hier continu zorgen over. Hij lijkt dingen groter te maken dan ze zijn, andere mensen adviseren hem dan ook om hulp te vragen.”

Zijn vermeende extremistische ideeën neemt de advocate met een korreltje zout: “Ik kan uit zijn geloofsovertuiging geen extremistisch gedachtengoed afleiden. Bovendien is IS in Somalië nauwelijks aanwezig. Verder is het nog maar de vraag of mijn cliënt wel met iemand van deze organisatie contact heeft gehad. Het kan ook een persoon zijn geweest die in een zolderkamer zit en die zich heeft voorgedaan als IS’er. Dit is mij niet duidelijk."

"Net zo min als voor mij helder is wat mijn cliënt echt van plan zou zijn geweest. Uit de gesprekken kan ik niet concluderen wat hij voor IS zou kunnen betekenen en of hij er daadwerkelijk lid van wilde worden."

Het OM wil dat een Midden-Oostendeskundige gaat bekijken hoe serieus de ideeën van de Helmonder moeten worden genomen. Of dat ervan komt, is de vraag want de advocate van de verdachte vermoedt dat hij hieraan niet zal meewerken. De zaak gaat 13 mei verder.

Er zijn vorig jaar meer mensen in Brabant aangehouden, omdat ze banden zouden hebben met IS. In Eindhoven ging het om een jongen van nu zeventien, die volgende week zijn straf te horen krijgt. In Breda en Tilburg werd een echtpaar opgepakt, dat zich zou willen aansluiten bij een Afghaanse tak van IS. Deze vrouw en man moeten nog voorkomen.

