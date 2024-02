112-nieuws: auto in beslag genomen op A2 • hardrijder is rijbewijs kwijt

00.07

Een auto is gisteren in beslag genomen op de A2 bij Boxtel. Agenten zagen via de videosurveillance dat de Audi A6 uit Polen, die met een snelheid van 144 kilometer per uur over de weg reed, . niet geregistreerd was. Voor beide zaken kreeg de 27-jarige bestuurder een proces-verbaal. De automobilist heeft veertien dagen de tijd om de auto te registreren.