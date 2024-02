112-nieuws: vierde verdachte schietpartij vast • agenten vangen alpaca's

11.01

Een automobilist is is aangehouden op de A2 bij Best omdat agenten vermoedden dat hij onder invloed reed. Toen agenten de man controleerden, bleek dat hij niet beschikte over een geldig rijbewijs. Hij had van het CBR een rijbewijs met medische indicatie gekregen, maar die niet op tijd verlengd. Daarnaast weigerde de bestuurder mee te werken aan een speekseltest. Er is bloed van hem afgenomen. Als die test positief blijkt, krijgt de man naast een proces-verbaal vanwege het autorijden zonder rijbewijs ook een bekeuring vanwege rijden onder invloed.