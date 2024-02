Tóch nog bergen plastic, milieuclubs vinden dat systeem heeft gefaald

Ja, het ging beter. Maar nee, we zijn er nog lang niet. Dat zeggen Bredase milieuorganisaties over de inzameling van plastic bekertjes tijdens carnaval. Volgens de organisatie heeft het er alle schijn van dat de harde eis van 75 procent gerecyclede bekertjes niet gehaald is. Een voorbarige conclusie, vindt Johan de Vos van de Bredase afdeling van de Koninklijke Horeca Nederland. "Het systeem heeft gefaald? Laten we eerst de cijfertjes afwachten."

Verlaten pleinen met daarop een zee van plastic. Het is een beeld dat we kennen van de kleine uurtjes na een drukke carnavalsnacht. Zo erg zagen ze het de afgelopen dagen niet meer in Breda. Dat geeft ook de Bredase klimaatburgemeester Elisah Pals direct toe. Zij zet zich al jaren in voor een duurzamer Breda en sloot zich aan bij een persbericht van Natuur en Milieu Vereniging Markkant, de Bredase tak van Milieudefensie. "Vroeger stond je tot halverwege je kuiten in de bekers. Dat was nu een stuk minder."

Het heeft alles te maken met het verbod op plastic wegwerpbekertjes, dat sinds 1 januari geldt. In Breda gold daarom deze carnaval het zogeheten softcupsysteem. Feestgangers betaalden bij hun eerste drankje een extra euro, waarna ze hun lege bekertjes vervolgens konden inruilen voor een schoon exemplaar. Het doel is dat al die gebruikte bekertjes zo netjes terug bij de bar belanden, waarna ze worden gerecycled tot nieuwe voedselverpakkingen.

Dit jaar moet volgens de wet driekwart van de uitgegeven bekertjes worden teruggebracht, de komende jaren loopt dat op tot 90 procent. Maar hoewel de milieuorganisaties dus een vooruitgang zien, betwijfelen ze of die grens de afgelopen dagen is behaald. "We zagen nog steeds zó veel troep. Niet alleen in de straten waar carnaval gevierd werd, ook in singels en de natuur. Minstens 75 procent moet ingezameld worden, dat zien wij niet duidelijk bewezen. En is dat niet het geval, dan ben je dus gewoon in overtreding."