112-nieuws: verdachte spullen in stallen • mannen aangehouden met vuurwapen

14.12

De politie heeft woensdagnacht even voor half drie twee mannen in een auto aangehouden in Moerdijk. Zij hadden een vuurwapen bij zich. De mannen uit Zevenbergen (38) en Moerdijk (41) hadden ook de nodige inbrekersmaterialen in de auto liggen. Die spullen zijn in beslag genomen, de mannen zijn meegenomen naar het bureau.